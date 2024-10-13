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Лига наций. Армения Петракова уступила Северной Македонии
Все решилось во втором тайме
Фото: Вірменія
В 4-м туре Лиги наций сборная Армении, которую возглавляет Александр Петраков, проиграла Северной Македонии. Хозяева больше владели мячом, нанесли больше ударов по воротам, однако их соперники оказались более точными.
Во втором тайме результат сделали Миовски и Алими. Их гол позволяют команде улучшить позиции в группе. Северная Македония остается на 1-м месте - теперь у нее 10 очков. Армяне - вторые, с 4-мя баллами. Латвия и Фарерские острова проведут игру позже.
Лига наций. 4 тур
13.10.2024. Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна (Ереван)
Армения - Северная Македония 0:2
Голы: Миовски 72, Алими 85
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