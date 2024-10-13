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Лига Наций. 1 гол и 3 пенальти на четырех в Дивизионе D. Лихтенштейн и Гибралтар делят очки, Мальта одолевает Молдову

Лига наций УЕФА
Обновлено

Завершились матчи четвертого тура самой низкой лиги соревнований

Лига Наций. 1 гол и 3 пенальти на четырех в Дивизионе D. Лихтенштейн и Гибралтар делят очки, Мальта одолевает Молдову

Фото Олександра Гливинського - УАФ

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В Вадуце болельщики не дождались забитых голов. На 59-й минуте встречи мяч влетел в ворота хозяев, но его отменили после видеоповтора. Сборная княжества лучше контролировала мяч (60%) и чаще нарушала правила (15-8). За всю игру соперники совершили 3 удара в створ на двоих. На пятой компенсированной минуте хозяева могли победить, но пенальти не удалось реализовать.

Вадуц. Рейнпарк Штадион

Лихтенштейн – Гибралтар 0:0

Удаление: Бент, 90+3 (Гибралтар)

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Островитяне одолели гостей благодаря позднему пенальти. "Иоанниты" могли забивать еще, но кипер "трехцветных" надежно защищал свои владения. Молдова 23 раза нарушала правила и только однажды попала в створ, проиграв заслуженно. В конце встречи автор единственного мяча мог удвоить преимущество, но уже не реализовал второй 11-метровый удар.

Та-Кали. Та'Кали Нэшнел Стедиум

Мальта – Молдова 1:0

Гол: Теума, 87 (п)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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