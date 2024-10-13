Лига наций. Австрия - Норвегия 5:1. Тотальное уничтожение команды Холанда, или Лучший матч этого тура

Встреча между Австрией и Норвегией вполне логично считалась самым интересным поединком игрового дня. Причин для этого было несколько: во-первых, коллективы относительно равны между собой, что доказывал и недавний очный поединок команд, который завершился победой скандинавов в достаточно равном матче (2:1). Во-вторых, обе команды имеют в своих составах сильных исполнителей, большинство из которых играет в топовых европейских лигах. В-третьих, турнирное положение было накручено до максимума - обе команды хотят выйти в элиту Лиги Наций, но Норвегия, перед этим матчем, имела комфортное преимущество в три очка. Все эти факторы и подарили болельщикам шикарный матч с высоким темпом, крутыми голами и бешеными скоростями.

Наши ожидания от этой зарубы начали оправдываться уже с первых минут. Первую реальную возможность создали норвежцы - Холанд получил классный пас и нанес обводящий удар по воротам, однако, к счастью для хозяев, мяч задел стойку и вылетел за пределы поля.

На этот звоночек Австрия отреагировала мгновенно. Уже через две минуты Марко Арнаутович подхватил мяч и нанес невероятный по своей красоте удар. Как результат - гол от перекладины и прекрасное начало матча для хозяев.

После этого взятия ворот Норвегия стала значительно дальше от своей главной задачи - оформить выход в дивизион А Лиги Наций уже этим вечером. Однако все эти нюансы никак не волновали австрийцев, которые и не думали сбавлять обороты. С ударами Забитцера и Зайвальда справился вратарь, а защитники гостей были вынуждены постоянно играть на опережение во время многочисленных навесов и прострелов соперника.

Далее темп игры немного спал после травмы Забитцера, который на угловом столкнулся с соперником. Полузащитник даже был вынужден покинуть поле, чтобы врачи остановили кровотечение и наложили соответствующую повязку.

В целом, в первом тайме Австрия была ближе ко второму мячу, чем норвежцы к своему первому. Так, например, на 24-й минуте Баумгартнер пробивал из очень выгодной позиции, но Нюланд выполнил классный сейв.

Одноко следующим взятием ворот, несмотря на логику матча, отличились гости. Серлот, который был самым активным футболистом своей сборной в первом тайме, на 39-й минуте хладнокровно замкнул головой подачу со штрафного. После этого позднего гола Австрия отчаянно бросилась вперед, чтобы забить гол в раздевалку и не дать сопернику уйти на перерыв с комфортным для него счетом. Однако очередное повышение темпа вылилось не в результативные моменты, а в серию грубых нарушений правил. На этой ноте первый тайм закончился, полностью оправдав ожидания нейтральных фанов. В матчах сборных не часто приходится увидеть такую крутую игру «без центра поля» на высочайших скоростях.

Казалось бы, что теперь тренерский штаб гостей внесет коррективы, чтобы успокоить матч и построить комфортную для себя игру на контратаках, но, если этот замысел и имел место быть, то реализовать его скандинавам не удалось.

Уже на 47-й минуте австрийцы разыграли очень хорошую комбинацию, сыграв в стеночку. Как результат, Баумгартнер вывалился один на один с вратарем и был сбит Ольсеном. О чем спорил защитник - вообще не понятно, ведь более очевидного пенальти еще нужно поискать.

Арнаутович, хоть и не смог перехитрить вратаря соперников, но пробил очень плотно к стойке, во второй раз выведя свою команду вперед.

В своей же следующей атаке гости имели классную возможность сразу сравнять счет, но Антонио Нуса сорвал удар из очень выгодной позиции. Несмотря на этот созданный момент, было видно, что гости выглядят немного растерянно.

Это впечатление не оказалось обманчивым. Австрия снова закрепилась на чужой половине поля, заработала угловой и увеличила свое преимущество в счете. Филипп Лингарт выиграл борьбу в воздухе и расстрелял Нюланда.

Ну а уже через пять минут легендарная фраза «не забиваешь ты - забивают тебе» сработала снова: Мортен Тюрсбю классно пробивал из-за пределов штрафной, но его выстрелу не хватило считанных миллиметров. Как вы уже догадались, в следующей атаке счет стал разгромным - «4:1».

Без всякого преувеличения, гениальная передача Забитцера нашла голову Штефана Поша, который хладнокровно нанес удар в противоход киперу гостей.

Ну и если выше я писал, что гости выглядели «немного растерянно», то теперь они попали в глубокий нокдаун. А что боксеры делают с уже изрядно «побитым» оппонентом? Правильно, идут добивать. Именно так в ворота Норвегии влетел пятый мяч...

Главным творцом этого гола вновь стал Забитцер, оформивший еще один первоклассный ассистент. На этот раз повезло Грегоричу - ему оставалось лишь попасть в пустые ворота.

Ну а дальше матч фактически закончился. Точнее команды еще находились на поле где-то 15-20 минут, но именно «находились», не более. С одной стороны, это очень расстроило, но не стоит забывать, что до 70-й минуты мы с вами посмотрели матч, где было почти все. Тут вам и крутые голы, и изящные ассисты, и пенальти, и быстрый темп игры, и футбол без центра поля, и разгром одной из команд. Ну и, конечно, аж шесть забитых мячей. Можно смело сказать, что этот матч был идеальным для нейтрального фаната.

Что же касается турнирной ситуации, то здесь все закрутилось не менее интересно. Словения, которая минимально переиграла Казахстан (0:1), сравнялась с Норвегией еще после дневного матча, а теперь и Австрия сравнялась по очкам с конкурентами. У всех трех коллективов по семь зачетных пунктов. Вот это действительно прекрасная драматургия перед решающими турами!

Лига Наций. Лига В. Группа 3, четвертый тур

Стадион: "Райффайзен Арена" (Линц)

Главный судья: Тамаш Бонгар (Венгрия)

Австрия — Норвегия 5:1

Голы: Арнаутович (8, 49), Лингарт (48), Пош (62), Грегорич (71) — Серлот (39)

Австрия: Пенц — Пош, Траунер (Свобода, 78), Лингарт, Мвене — Лаймер (Гриллич, 84), Зайвальд — Шмид (Виммер, 78), Баумгартнер (Зайдль, 85), Забитцер — Арнаутович (Грегорич, 69)

Норвегия: Ньюланд — Педерсен, Айер, Ганче-Ольсен, Волф (Хеггем, 79) — Риерсон (Берг, 63), Берге, Торсбю (Деннум, 63) — Серлот (Ларсен, 84), Холанд, Нуса (Муре, 63)

Предупреждения: Пош (45+2) — Берге (28), Ганче-Ольсен (47), Муре (89)