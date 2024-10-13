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Босния и Герцеговина - Венгрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Нужно догонять Германию и Нидерланды

Босния и Герцеговина - Венгрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В 4-м туре Лиги наций сборная Боснии и Герцеговины встретится со сборной Венгрии. Команды занимают 4-е и 3-е места в группе соответственно. На вершине квартета - Нидерланды и Германия.

Игра состоится в понедельник, 14-го октября. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 6. Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

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Трансляція матчу Боснія і Герцеговина - Угорщина
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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