Босния и Герцеговина - Венгрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

В 4-м туре Лиги наций сборная Боснии и Герцеговины встретится со сборной Венгрии. Команды занимают 4-е и 3-е места в группе соответственно. На вершине квартета - Нидерланды и Германия.

Игра состоится в понедельник, 14-го октября. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 6. Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.