Бельгия — Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Бельгия после трех туров Лиги наций нуждается только в победе, но то же самое можно сказать и про Францию, ведь впереди всех — Италия.

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Результат обеим сборным придется добывать без лидеров. У Бельгии об отдыхе попросили ветераны де Брюйне и Лукаку. У Франции со сборной завязал Гризманн, а Мбаппе и Канте не приехали из-за микротравм.

На прошлой неделе это не помешало "Ле Бле" победить, но в соперниках был всего лишь Израиль (4:1). В то же время Бельгия проваливалась в Риме, но спасла матч после удаления Пеллегрини на 40-й минуте (2:2). Повезет ли ей так с Францией?

Дешам, между прочим, выиграл все официальные встречи с "Дьяволами" до сих пор — в Лиге наций, на Евро-2024, ЧМ-2018.

Продлит ли тренер Франции свою серию — увидим в понедельник , 14 октября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 . Начало встречи — в 21:45 по Киеву.

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