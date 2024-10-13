Вспомните стартовый состав сборной Украины в товарищеском матче против Чехии осенью 2011-года? Квиз от UA-Футбол

14 октября сборная Украины в рамках четвертого тура Лиги наций 2024/25 в польском Вроцлаве будет принимать команду Чехии. Это будет уже седьмой матч между этими коллективами. Первый их очный поединок состоялся более 13 лет назад — в начале сентября 2011-го. Подопечные тогда Олега Блохина в рамках подготовки к Евро-2012 уступили сопернику 0:4.

Сейчас мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав Украины в том выездном товарищеском матче против чехов, который прошел осенью 2011-го. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.