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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций. Фарерские острова расписали ничью с Латвией

Лига наций УЕФА

Борьба за второе место в группе будет бешеной

Лига наций. Фарерские острова расписали ничью с Латвией

Фото: Латвія

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В 4-м туре Лиги наций в результативную ничью сыграли Фарерские острова и Латвия. Довольно равный матч принес по одному голу от каждой стороны.

После этого тура ситуация в группе 4 Лиги С следующая: Северная Македония - 10 очков, Армения - 4, Латвия - 4, Фарерские острова - 3.

Лига наций. 4 тур

13.10.2024. Торсволлур (Торсгавн)

Фарерские острова - Латвия 1:1

Голы: Серенсен 40 - Ситс 69

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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