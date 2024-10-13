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Лига наций. Фарерские острова расписали ничью с Латвией
Борьба за второе место в группе будет бешеной
Фото: Латвія
В 4-м туре Лиги наций в результативную ничью сыграли Фарерские острова и Латвия. Довольно равный матч принес по одному голу от каждой стороны.
После этого тура ситуация в группе 4 Лиги С следующая: Северная Македония - 10 очков, Армения - 4, Латвия - 4, Фарерские острова - 3.
Лига наций. 4 тур
13.10.2024. Торсволлур (Торсгавн)
Фарерские острова - Латвия 1:1
Голы: Серенсен 40 - Ситс 69
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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