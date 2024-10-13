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Лига наций. На шаг ближе к элитному дивизиону. Греция – Ирландия 2:0. Обзор матча

Лига наций УЕФА
Обновлено

Пиратский корабль продолжает свой ход без потерь

Лига наций. На шаг ближе к элитному дивизиону. Греция – Ирландия 2:0. Обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Эллины" ожидаемо оказались сильнее "зеленой армии" на своем поле. Хозяева открыли счет после перерыва, а уже в компенсированное время сняли все вопросы по конечному результату. Подопечные Йовановича создали достаточно моментов, чтобы отпраздновать викторию и нанесли 21 удар.

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Греки набирают 12 пунктов и возглавляют квартет B2 после четырех туров. В середине ноября коллектив будет принимать Англию. "Ребята в зеленом" остаются третьими (3 пункта). Спустя месяц сборная проведет домашний поединок против Финляндии.

Пирей. Стадион Георгиос Караискакис

Греция – Ирландия 2:0

Голы: Бакасетас, 48, Манталос, 90+2

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Национальная сборная Ирландии Национальная сборная Греции
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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rjhxb61@ukr.net (киев)
14.10.2024 в 01:27
Йованович, як якийсь сивий привід морально діє на греків. Такий тренер-німець у них вже був в 2004, коли вони чемпіонами Європи стали, йопта!)
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Комментарии 1
rjhxb61@ukr.net (киев)
14.10.2024 в 01:27
Йованович, як якийсь сивий привід морально діє на греків. Такий тренер-німець у них вже був в 2004, коли вони чемпіонами Європи стали, йопта!)
Ответить
0
0

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