Лига наций. На шаг ближе к элитному дивизиону. Греция – Ирландия 2:0

"Эллины" ожидаемо оказались сильнее "зеленой армии" на своем поле. Хозяева открыли счет после перерыва, а уже в компенсированное время сняли все вопросы по конечному результату. Подопечные Йовановича создали достаточно моментов, чтобы отпраздновать викторию и нанесли 21 удар.

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Греки набирают 12 пунктов и возглавляют квартет B2 после четырех туров. В середине ноября коллектив будет принимать Англию. "Ребята в зеленом" остаются третьими (3 пункта). Спустя месяц сборная проведет домашний поединок против Финляндии.

Пирей. Стадион Георгиос Караискакис

Греция – Ирландия 2:0

Голы: Бакасетас, 48, Манталос, 90+2