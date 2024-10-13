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Лига наций. На шаг ближе к элитному дивизиону. Греция – Ирландия 2:0
Пиратский корабль продолжает свой ход без потерь
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эллины" ожидаемо оказались сильнее "зеленой армии" на своем поле. Хозяева открыли счет после перерыва, а уже в компенсированное время сняли все вопросы по конечному результату. Подопечные Йовановича создали достаточно моментов, чтобы отпраздновать викторию и нанесли 21 удар.
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Греки набирают 12 пунктов и возглавляют квартет B2 после четырех туров. В середине ноября коллектив будет принимать Англию. "Ребята в зеленом" остаются третьими (3 пункта). Спустя месяц сборная проведет домашний поединок против Финляндии.
Пирей. Стадион Георгиос Караискакис
Греция – Ирландия 2:0
Голы: Бакасетас, 48, Манталос, 90+2
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