  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Чуамени – о Мбаппе в ночном клубе: Не нагнетайте. Это не наша проблема. Он присылал сообщения, чтобы узнать, как дела
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чуамени – о Мбаппе в ночном клубе: Не нагнетайте. Это не наша проблема. Он присылал сообщения, чтобы узнать, как дела

Лига наций УЕФА

Форвард Реала был мысленно с другими игроками синих

Чуамени – о Мбаппе в ночном клубе: Не нагнетайте. Это не наша проблема. Он присылал сообщения, чтобы узнать, как дела

Фото: Eurosport

Новина українською

Новый капитан сборной Франции Орельен Чуамени прокомментировал поступок Килиана Мбаппе, который во время матчей сборных наслаждался отдыхом в ночном клубе в Швеции.

“Не нагнетайте. Мы общались с ним до и после игры. Где он смотрел игру, это не наша проблема. Любовь Мбаппе к сборной Франции не подлежит сомнению, он присылал всем сообщения, чтобы узнать, как обстоят дела. Мы с нетерпением ждем его возвращения”.

Читайте такжеСборная Франции определилась с капитаном команды в отсутствие Мбаппе

"Я чувствую доверие команды и тренера. С того момента, как я узнал, что буду капитаном в первой и второй игре, я ощутил большую гордость", – добавил футболист.

Сегодня "Ле Блё" встретится на выезде с Бельгией в рамках квартета А2. Начало поединка в 21:45.

По теме
yellow-arrow
Мудрик едет на Энфилд, чемпион Италии – в гости к Довбику. Расписание футбола на 14 – 20 октября
yellow-arrow
Лига наций. Фарерские острова расписали ничью с Латвией
yellow-arrow
Лига наций. На шаг ближе к элитному дивизиону. Греция – Ирландия 2:0
Национальная сборная Франции Килиан Мбаппе Орельен Чуамени
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости