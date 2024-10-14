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Чуамени – о Мбаппе в ночном клубе: Не нагнетайте. Это не наша проблема. Он присылал сообщения, чтобы узнать, как дела
Форвард Реала был мысленно с другими игроками синих
Фото: Eurosport
Новый капитан сборной Франции Орельен Чуамени прокомментировал поступок Килиана Мбаппе, который во время матчей сборных наслаждался отдыхом в ночном клубе в Швеции.
“Не нагнетайте. Мы общались с ним до и после игры. Где он смотрел игру, это не наша проблема. Любовь Мбаппе к сборной Франции не подлежит сомнению, он присылал всем сообщения, чтобы узнать, как обстоят дела. Мы с нетерпением ждем его возвращения”.
"Я чувствую доверие команды и тренера. С того момента, как я узнал, что буду капитаном в первой и второй игре, я ощутил большую гордость", – добавил футболист.
Сегодня "Ле Блё" встретится на выезде с Бельгией в рамках квартета А2. Начало поединка в 21:45.
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