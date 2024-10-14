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Лига наций. Ужас для гостей во втором тайме. Австрия – Норвегия 5:1. Обзор матча и видео голов

Лига наций УЕФА

Полный провал от львов

Лига наций. Ужас для гостей во втором тайме. Австрия – Норвегия 5:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Joe Klamar / AFP

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В квартете В3 встречались главные претенденты на первую строчку. В сентябре Холанд и компания вырвали победу в очной встрече только в конце игры в Осло, поэтому в Линце также ожидалось интересное противостояние.

Вместо этого вышел бенефис одной команды. Подопечные Рангника быстро открыли счет. Хотя сборная королевства восстановила паритет еще до перерыва, во втором тайме хозяева вовсе не ощущали сопротивления.

Австрия набирает 7 очков и догоняет норвежцев. В середине ноября коллектив поедет к аутсайдеру группы – Казахстану. Скандинавскую сборную ждет еще один непростой выезд к Словении в Любляну.

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Смотрите обзор матча 4-го тура Дивизиона В Лиги наций

Линц. Raiffeisen Arena

Австрия – Норвегия 5:1

Голы: Арнаутович, 8, 49 (п), Лингарт, 58, Пош, 62, Грегорич, 71 – Серлот, 39

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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