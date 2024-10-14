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Два тяжелых выездных поединка с тремя очками в активе. Тренер словенцев остался доволен результатом с Казахстаном

Лига наций УЕФА

Балканская сборная старается не отставать от главных конкурентов

Два тяжелых выездных поединка с тремя очками в активе. Тренер словенцев остался доволен результатом с Казахстаном

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После неприятного поражения от норвежцев, вчера сборная Словении переиграла на выезде Казахстан со счетом 1:0. Учитывая то, что балканцы сыграли два подряд выездных матча, то тренер Матяж Кек подчеркнул, что тяжелая дорога дала о себе знать его подопечным.

"Тяжелая и заслуженная победа. Я поздравляю ребят с характером, который они продемонстрировали в эти дни. Победить такого соперника непросто. На поле было видно, что на них повлияла долгая дорога, но для меня важен подход, и ребята отреагировали правильно. Впрочем, нам еще предстоят матчи с Норвегией и Австрией, и мы будем стремиться победить в обоих", - заявил на послематчевой пресс-конференции Матяж Кек.

Добавим, что сборная Словении после четырех туров имеет 7 очков в своем активе и находится на третьем месте в дивизионе В группы 3.

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Словения Казахстан
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Источник:
The Slovenia Times
Опубликовал: Александр Гресь
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