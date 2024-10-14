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Тренер австрийцев настроен попасть на Чемпионат мира-2026

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Сейчас все будет зависеть от их результатов

Тренер австрийцев настроен попасть на Чемпионат мира-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После неудачного старта в Лиге наций, Австрия в октябре разгромила сначала Казахстан (4:0), а вчера прошлась по Норвегии (5:1). В случае если игроки Ральфа Рангника победят в ноябре Казахстан и Словению, то они займут первое место в своем квартете. Главный тренер австрийцев на послематчевой пресс-конференции отметил, что он остался очень доволен игрой своих подопечных с норвежцами.

"Я меряю себя квалификацией к чемпионату мира. Мы уже знаем, что нам нужны такие выступления, чтобы пройти квалификацию -- независимо от того, попадем ли мы из первой или второй корзины. Это все равно была тяжелая игра. Для меня это одна из самых интересных команд в Европе. Наша команда процветает благодаря энергии, количеству спринтов, интенсивности спринтов, потому, что все вовлечены в игру. Мы выиграли почти каждый второй мяч. Важно, что мы выиграли с разницей больше, чем в один мяч. Приятно осознавать, что теперь все в наших руках. Это хорошее ощущение", - заявил Рангник.

Добавим, что после четырех туров Австрия занимает второе место, имея в своем активе 7 очков.

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Австрия Норвегия Ральф Рангник
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Источник:
Kronen Zeitung
Опубликовал: Александр Гресь
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