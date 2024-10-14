Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карсли: Работа в сборной Англии заслуживает тренера мирового класса, который выигрывал трофеи
Таковым себя специалист пока не видит
Getty Images/Global Images Ukraine
Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли высказался о том, хочет ли он продолжить оставаться на своем нынешнем посту.
Напомним, вчера команда "трех львов" обыграла Финляндию (3:1) в Лиге наций.
"Я на самом деле не думал об этом. Я все время говорю одно и то же. Моя задача была провести шесть игр, и я этим доволен. Это привилегированная должность.
Мне она очень нравится, но последние два дня мне не понравились. Я не привык проигрывать в сборной Англии и плохо переношу поражения.
Люди всегда будут пытаться поставить ситуацию на свою сторону. Я посередине. Мои руководители ясно дали понять, что им от меня нужно. Эта работа заслуживает тренера мирового класса, который выигрывал трофеи, а я все еще на пути к этому", - в интервью ITV.
Популярное сейчас
- В связи с ажиотажем на столичное дерби, билеты уже перепродают по 600 гривен
- Заховайло: У нас "шоу лилипутов" в сборной. Почти каждый игрок метр с кепкой… Рассчитывают всех перебегать, а не выходит
- Петраков: Так, как ко мне относились в Армении - ко мне не относились нигде
- Украина – Грузия 1:0. Видео гола и обзор матча
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу