Карсли: Работа в сборной Англии заслуживает тренера мирового класса, который выигрывал трофеи

Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли высказался о том, хочет ли он продолжить оставаться на своем нынешнем посту.

Напомним, вчера команда "трех львов" обыграла Финляндию (3:1) в Лиге наций.

"Я на самом деле не думал об этом. Я все время говорю одно и то же. Моя задача была провести шесть игр, и я этим доволен. Это привилегированная должность.

Мне она очень нравится, но последние два дня мне не понравились. Я не привык проигрывать в сборной Англии и плохо переношу поражения.

Люди всегда будут пытаться поставить ситуацию на свою сторону. Я посередине. Мои руководители ясно дали понять, что им от меня нужно. Эта работа заслуживает тренера мирового класса, который выигрывал трофеи, а я все еще на пути к этому", - в интервью ITV.