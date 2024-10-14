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Карсли: Работа в сборной Англии заслуживает тренера мирового класса, который выигрывал трофеи

Лига наций УЕФА

Таковым себя специалист пока не видит

Карсли: Работа в сборной Англии заслуживает тренера мирового класса, который выигрывал трофеи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли высказался о том, хочет ли он продолжить оставаться на своем нынешнем посту.

Напомним, вчера команда "трех львов" обыграла Финляндию (3:1) в Лиге наций.

"Я на самом деле не думал об этом. Я все время говорю одно и то же. Моя задача была провести шесть игр, и я этим доволен. Это привилегированная должность.

Мне она очень нравится, но последние два дня мне не понравились. Я не привык проигрывать в сборной Англии и плохо переношу поражения.

Люди всегда будут пытаться поставить ситуацию на свою сторону. Я посередине. Мои руководители ясно дали понять, что им от меня нужно. Эта работа заслуживает тренера мирового класса, который выигрывал трофеи, а я все еще на пути к этому", - в интервью ITV.

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Англия Лига Наций Ли Карсли
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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