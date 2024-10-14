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Луческу установил рекорд по продолжительности работы с одной сборной
Умопомрачительные цифры
Getty Images/Global Images Ukraine
Мирча Луческу поставил мировой рекорд по продолжительности тренерской карьеры в одной национальной команде.
С момента дебюта 79-летнего специалиста в качестве главного тренера сборной Румынии 11 ноября 1981 года до вчерашнего матча Лиги Наций против Кипра (3:0) прошло 42 года 336 дней.
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Таким образом, Луческу на 4 дня опередил достижение парагвайца Мануэля Флейтаса Солича, чья тренерская карьера в родной сборной длилась 42 года 332 дня.
Стоит отметить, что перерывы наставников в работе на своих должностях не учитываются. Только даты первых и последних игр.
15 октября Румыния сыграет в 4-м туре группового этапа Лиги наций с Литвой.
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