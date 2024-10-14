  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Луческу установил рекорд по продолжительности работы с одной сборной
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу установил рекорд по продолжительности работы с одной сборной

Лига наций УЕФА

Умопомрачительные цифры

Луческу установил рекорд по продолжительности работы с одной сборной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мирча Луческу поставил мировой рекорд по продолжительности тренерской карьеры в одной национальной команде.

С момента дебюта 79-летнего специалиста в качестве главного тренера сборной Румынии 11 ноября 1981 года до вчерашнего матча Лиги Наций против Кипра (3:0) прошло 42 года 336 дней.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Таким образом, Луческу на 4 дня опередил достижение парагвайца Мануэля Флейтаса Солича, чья тренерская карьера в родной сборной длилась 42 года 332 дня.

Стоит отметить, что перерывы наставников в работе на своих должностях не учитываются. Только даты первых и последних игр.

15 октября Румыния сыграет в 4-м туре группового этапа Лиги наций с Литвой.

По теме
yellow-arrow
Снова без двух игроков. Заявка сборной Украины на матч с Чехией
yellow-arrow
Карсли: Работа в сборной Англии заслуживает тренера мирового класса, который выигрывал трофеи
yellow-arrow
Тренер австрийцев настроен попасть на Чемпионат мира-2026
Мирча Луческу Румыния статистика рекорд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
IFFHS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости