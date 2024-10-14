  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Бельгия - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бельгия - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

Бельгия - Франция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол

Бельгия - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Harry Langer/DeFodi Images

Новина українською

Франция и Бельгия регулярно встречаются в последнее время, и это их вторая игра за месяц. Обе команды сыграют не основами: Куртуа, Лукаку и де Брюйне не приехали к "Дьяволам", а "Ле Бле" остались без Мбаппе, Гризманна и Канте. Что ж, тем интереснее будет смотреть. Для Бельгии-то компромисс невозможен - ей надо только победа.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига наций. Лига А. 2-я группа. 4-й тур
14 октября. Брюссель. Стадион им. Короля Бодуэна
Бельгия 21:45 Франция
Арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Favbet
3.15
3.55
2.46
Узнать больше

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Бельгія – Франція
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Азербайджан - Словакия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
yellow-arrow
Полтавец: Убежден, что сборная Украины выиграет у Чехии
yellow-arrow
Тренер норвежцев взял вину на себя за разгромное поражение от австрийцев
Франция Бельгия смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости