Бельгия - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Франция и Бельгия регулярно встречаются в последнее время, и это их вторая игра за месяц. Обе команды сыграют не основами: Куртуа, Лукаку и де Брюйне не приехали к "Дьяволам", а "Ле Бле" остались без Мбаппе, Гризманна и Канте. Что ж, тем интереснее будет смотреть. Для Бельгии-то компромисс невозможен - ей надо только победа.

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Лига наций. Лига А. 2-я группа. 4-й тур

14 октября. Брюссель. Стадион им. Короля Бодуэна

Бельгия 21:45 Франция

Арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2