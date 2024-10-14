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Бельгия - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Бельгия - Франция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Harry Langer/DeFodi Images
Франция и Бельгия регулярно встречаются в последнее время, и это их вторая игра за месяц. Обе команды сыграют не основами: Куртуа, Лукаку и де Брюйне не приехали к "Дьяволам", а "Ле Бле" остались без Мбаппе, Гризманна и Канте. Что ж, тем интереснее будет смотреть. Для Бельгии-то компромисс невозможен - ей надо только победа.
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Лига наций. Лига А. 2-я группа. 4-й тур
14 октября. Брюссель. Стадион им. Короля Бодуэна
Бельгия 21:45 Франция
Арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
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