Дешам: Мне не все равно на Лигу наций, но она становится интересной только после выхода в восьмерку лучших

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем матче с Бельгией в Лиге наций и ответил на вопрос о ценности этого турнира.

"Наше преимущество? Это история (противостояний с Бельгией - прим.). Она за нас. Я не уверен, что это дает нам психологическое преимущество. Но нам будет противостоять очень мотивированная бельгийская команда.

Это не изменит того, что было раньше. Нельзя говорить о преимуществе, это не тот же контекст, не та же группа... Завтрашняя игра также войдет в историю.

Ценность Лиги наций такая, которую вы ей придаете. Это соревнование, и я не собираюсь говорить вам, что мне все равно.

Но с точки зрения спортивного сезона она становится интересной только после выхода в восьмерку лучших. Для вещателей появляется больше матчей с афишей, но для тех, кто играет в низших лигах, уже больше нет возможности выступать... Возможно, для вас это интереснее", - приводит слова Дешама RMC Sport.