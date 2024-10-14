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Дешам: Мне не все равно на Лигу наций, но она становится интересной только после выхода в восьмерку лучших
Мнение наставника "трёхцветных"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем матче с Бельгией в Лиге наций и ответил на вопрос о ценности этого турнира.
"Наше преимущество? Это история (противостояний с Бельгией - прим.). Она за нас. Я не уверен, что это дает нам психологическое преимущество. Но нам будет противостоять очень мотивированная бельгийская команда.
Это не изменит того, что было раньше. Нельзя говорить о преимуществе, это не тот же контекст, не та же группа... Завтрашняя игра также войдет в историю.
Ценность Лиги наций такая, которую вы ей придаете. Это соревнование, и я не собираюсь говорить вам, что мне все равно.
Но с точки зрения спортивного сезона она становится интересной только после выхода в восьмерку лучших. Для вещателей появляется больше матчей с афишей, но для тех, кто играет в низших лигах, уже больше нет возможности выступать... Возможно, для вас это интереснее", - приводит слова Дешама RMC Sport.
Поединок Бельгия - Франция состоится сегодня, 14 октября, в 21:45 по Киеву.
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