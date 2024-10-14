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Грузия - Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Грузия - Албания: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол

Грузия - Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Продолжается борьба в Лиге наций. В частности, продолжается она и в Дивизионе В в группе 1, где соревнуется Украина. Подопечные Сергей Реброва в четвертом туре сыграют против Чехии, тогда как конкуренты Украины Грузия и Албания сыграют между собой.

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3-й тур Лиги Наций УЕФА
Понедельник, 14 октября.
Грузия, Тбилиси, Стадион им. Михаила Месхи
Арбитр: Данни Маккелли (Швейцария)
Грузия 19:00 Албания
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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