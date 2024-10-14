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Грузия - Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Грузия - Албания: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжается борьба в Лиге наций. В частности, продолжается она и в Дивизионе В в группе 1, где соревнуется Украина. Подопечные Сергей Реброва в четвертом туре сыграют против Чехии, тогда как конкуренты Украины Грузия и Албания сыграют между собой.
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3-й тур Лиги Наций УЕФА
Понедельник, 14 октября.
Грузия, Тбилиси, Стадион им. Михаила Месхи
Арбитр: Данни Маккелли (Швейцария)
Грузия 19:00 Албания
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Грузія - АлбаніяСмотреть трансляцию
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