Грузия - Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Продолжается борьба в Лиге наций. В частности, продолжается она и в Дивизионе В в группе 1, где соревнуется Украина. Подопечные Сергей Реброва в четвертом туре сыграют против Чехии, тогда как конкуренты Украины Грузия и Албания сыграют между собой.

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3-й тур Лиги Наций УЕФА

Понедельник, 14 октября.

Грузия, Тбилиси, Стадион им. Михаила Месхи

Арбитр: Данни Маккелли (Швейцария)

Грузия 19:00 Албания

Трансляция: MEGOGO Футбол 2