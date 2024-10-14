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Тренер норвежцев взял вину на себя за разгромное поражение от австрийцев
Скандинавы больше не имеют права на ошибку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера сборная Норвегии без шансов уступила на выезде Австрии со счетом 5:1. Главный тренер гостей Столе Сольбаккен на послематчевой пресс-конференции был подвергнут давлению по поводу своего будущего.
"Я уже отвечал на этот вопрос. У меня есть контракт, мы полностью доверяем друг другу, и мы очень много работаем. Я не вижу ни одной причины, почему у нас не должно быть этого. Если кто-то и должен взять на себя вину за это, то это я. Мы должны были остановить кровотечение после 1:3", - заявил Столе Сольбаккен.
Добавим, что следующий матч Норвегия сыграет 14 ноября на выезде против сборной Словении.
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