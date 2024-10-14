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Тренер норвежцев взял вину на себя за разгромное поражение от австрийцев

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Скандинавы больше не имеют права на ошибку

Тренер норвежцев взял вину на себя за разгромное поражение от австрийцев

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера сборная Норвегии без шансов уступила на выезде Австрии со счетом 5:1. Главный тренер гостей Столе Сольбаккен на послематчевой пресс-конференции был подвергнут давлению по поводу своего будущего.

"Я уже отвечал на этот вопрос. У меня есть контракт, мы полностью доверяем друг другу, и мы очень много работаем. Я не вижу ни одной причины, почему у нас не должно быть этого. Если кто-то и должен взять на себя вину за это, то это я. Мы должны были остановить кровотечение после 1:3", - заявил Столе Сольбаккен.

Добавим, что следующий матч Норвегия сыграет 14 ноября на выезде против сборной Словении.

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Австрия Норвегия Столе Сольбаккен
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Источник:
vg.no
Опубликовал: Александр Гресь
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