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Без потерь. Известна заявка Чехии на матч против Украины

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Без потерь. Известна заявка Чехии на матч против Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек объявил заявку на игру с Украиной в Лиге наций. По информации специалиста, проблем со здоровьем ни у одного из его подопечных нет.

Заявка национальной команды Чехии:

Вратари: Матей Коварж ("Байер"), Антонин Кински ("Славия"), Мартин Едличка ("Виктория").

Защитники: Ладислав Крейчи ("Жирона"), Владимир Цоуфал ("Вест Хэм"), Давид Зима, Томаш Холеш (оба – "Славия"), Матей Ринеш, Мартин Витик, Ярослав Зеленый (все – "Спарта").

Полузащитники: Вацлав Черный ("Рейнджерс"), Томаш Соучек ("Вест Хэм"), Алекс Крал ("Эспаньол"), Лукаш Черв, Лукаш Калвач, Павел Шульц (все – "Виктория"), Ондржей Лингр, Лукаш Провод (оба – "Славия").

Нападающие: Томаш Чванчара ("Боруссия" Д), Адам Гложек ("Хоффенхайм"), Ян Кухта ("Мидтьюлланн"), Томас Хорий ("Славия"), Васил Кушей ("Млада Болеслав"), Ян Климент ("Сигма").

Напомним, поединок Украина - Чехия состоится сегодня, 14 октября, в польском Вроцлаве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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