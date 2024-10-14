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Без потерь. Известна заявка Чехии на матч против Украины
Все в строю
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек объявил заявку на игру с Украиной в Лиге наций. По информации специалиста, проблем со здоровьем ни у одного из его подопечных нет.
Заявка национальной команды Чехии:
Вратари: Матей Коварж ("Байер"), Антонин Кински ("Славия"), Мартин Едличка ("Виктория").
Защитники: Ладислав Крейчи ("Жирона"), Владимир Цоуфал ("Вест Хэм"), Давид Зима, Томаш Холеш (оба – "Славия"), Матей Ринеш, Мартин Витик, Ярослав Зеленый (все – "Спарта").
Полузащитники: Вацлав Черный ("Рейнджерс"), Томаш Соучек ("Вест Хэм"), Алекс Крал ("Эспаньол"), Лукаш Черв, Лукаш Калвач, Павел Шульц (все – "Виктория"), Ондржей Лингр, Лукаш Провод (оба – "Славия").
Нападающие: Томаш Чванчара ("Боруссия" Д), Адам Гложек ("Хоффенхайм"), Ян Кухта ("Мидтьюлланн"), Томас Хорий ("Славия"), Васил Кушей ("Млада Болеслав"), Ян Климент ("Сигма").
Напомним, поединок Украина - Чехия состоится сегодня, 14 октября, в польском Вроцлаве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.
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