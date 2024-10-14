Азербайджан - Словакия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

В понедельник, 14 октября, национальная сборная Словакии встретится с аутсайдером группы, сборной Азербайджана. В трех предыдущих матчах словаки одержали победу над сборными Азербайджана и Эстонии, а также сыграли вничью со шведами, с которыми делят первую строчку своей группы. Сборная Азербайджана под руководством Фернанду Сантуша будет надеяться получить свои первые очки в Лиге наций в сегодняшнем матче после трех поражений подряд.

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Лига наций, 4-й тур

Дивизион С, Группа 1

14.10.2024. Стадион им. Тофика Бахрамова, Баку

Главный арбитр: Рохит Сагги (Норвегия)

Азербайджан - Словакия. 19:00

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