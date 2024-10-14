Рой Кин: Когда такая команда, как Англия, на выезде владеет 70% мяча, все равно хочется от нее немного большего

После фиаско с греками, англичане на выезде переиграли Финляндию со счетом 3:1. Легенда "МЮ" Рой Кин после поединка отметил, что игроки "трех львов" провели хорошую работу, однако эта сборная способна играть лучше.

"Когда такая команда, как Англия, на выезде владеет 70% мяча, все равно хочется от нее немного большего в будущем. Они забили три гола, поэтому я не хочу быть слишком строгим к ним, и первые два были очень качественными. Это была профессиональная работа, они ее выполнили, но не более того", - цитирует ирландца Sky Sports.

Добавим, что следующий матч Англия сыграет 14 ноября на выезде против лидера квартета, сборной Греции.