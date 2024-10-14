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Рой Кин: Когда такая команда, как Англия, на выезде владеет 70% мяча, все равно хочется от нее немного большего
Ирландец позволил себе побыть не слишком строгим к трем львам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После фиаско с греками, англичане на выезде переиграли Финляндию со счетом 3:1. Легенда "МЮ" Рой Кин после поединка отметил, что игроки "трех львов" провели хорошую работу, однако эта сборная способна играть лучше.
"Когда такая команда, как Англия, на выезде владеет 70% мяча, все равно хочется от нее немного большего в будущем. Они забили три гола, поэтому я не хочу быть слишком строгим к ним, и первые два были очень качественными. Это была профессиональная работа, они ее выполнили, но не более того", - цитирует ирландца Sky Sports.
Добавим, что следующий матч Англия сыграет 14 ноября на выезде против лидера квартета, сборной Греции.
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