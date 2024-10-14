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Эстония - Швеция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Эстония - Швеция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команды подходят к поединку с разными настроениями: эстонцы несколько дней назад переиграли азербайджанцев (3:1), зато шведы потеряли три очка, сыграв вничью на выезде со словаками (2:2). Скандинавы встречались в первом круге с "синими футболками" и тогда они уверенно победили прибалтийскую сборную со счетом 3:0. Впрочем, на этот раз шведы будут противостоять сопернику без своего главного нападающего Александра Исака, который восстанавливается от травмы. Эстонцам нужно побеждать скандивавов, поскольку осечка в этом поединке лишит их любого шанса на борьбу за первое место в своей группе.
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Лига наций. Лига С. 1-я группа. 4-й тур
14 октября, 21:45. Таллин. "А. Ле Кок Арена"
Арбитр: Юксхин Ксхая (Албания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 8
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