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Эстония - Швеция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Эстония - Швеция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол

Эстония - Швеция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Команды подходят к поединку с разными настроениями: эстонцы несколько дней назад переиграли азербайджанцев (3:1), зато шведы потеряли три очка, сыграв вничью на выезде со словаками (2:2). Скандинавы встречались в первом круге с "синими футболками" и тогда они уверенно победили прибалтийскую сборную со счетом 3:0. Впрочем, на этот раз шведы будут противостоять сопернику без своего главного нападающего Александра Исака, который восстанавливается от травмы. Эстонцам нужно побеждать скандивавов, поскольку осечка в этом поединке лишит их любого шанса на борьбу за первое место в своей группе.

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Лига наций. Лига С. 1-я группа. 4-й тур
14 октября, 21:45. Таллин. "А. Ле Кок Арена"
Арбитр: Юксхин Ксхая (Албания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 8

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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