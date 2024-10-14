Италия - Израиль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Десятого октября сборная Италии потеряла очки впервые в этом розыгрыше Лиги Наций, упустив преимущество в два мяча над Бельгией. Разумеется, она не желает начать серию матчей без побед. Тем более - при еще не заживших ранах выступления на последнем крупном турнире и в Отборе на предпоследний. И тем более - дома против аутсайдера группы, проигравшего в трех первых матчах розыгрыша и явного кандидата на поражение в трех следующих.

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Лига Наций. Группа А2. Четвертый тур

14 октября. 21:45. Удине. "Блюэнерджи Арена"

Италия - Израиль

Главный арбитр: Рикардо Де Бургос (Испания)



Трансляция: MEGOGO Футбол 4