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Италия - Израиль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Италия - Израиль: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Десятого октября сборная Италии потеряла очки впервые в этом розыгрыше Лиги Наций, упустив преимущество в два мяча над Бельгией. Разумеется, она не желает начать серию матчей без побед. Тем более - при еще не заживших ранах выступления на последнем крупном турнире и в Отборе на предпоследний. И тем более - дома против аутсайдера группы, проигравшего в трех первых матчах розыгрыша и явного кандидата на поражение в трех следующих.
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Лига Наций. Группа А2. Четвертый тур
14 октября. 21:45. Удине. "Блюэнерджи Арена"
Италия - Израиль
Главный арбитр: Рикардо Де Бургос (Испания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4
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