Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Исландия - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Исландия - Турция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер своей группы - сборная Турции - отправится проверить свои силы в северной Исландии. Месяц назад победу уверенно одержал коллектив Винченцо Монтеллы, но на сей раз все может сложиться иначе.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига Наций. Группа B4. Четвертый тур
14 октября. 21:45. Рейкьявик. "Лаугардалсвеллур".
Исландия - Турция
Главный арбитр: Дамьян Сильвесчак (Польша)
Трансляция: MEGOGO Футбол 5
Трансляція матчу Ісландія - ТуреччинаСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Снова без двух игроков. Заявка сборной Украины на матч с Чехией
- Довбик пропустил тренировку сборной, Армения уволила Петракова. Главные новости за 13 октября
- В связи с ажиотажем на столичное дерби, билеты уже перепродают по 600 гривен
- Украина - Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн