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Исландия - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Исландия - Турция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол

Исландия - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лидер своей группы - сборная Турции - отправится проверить свои силы в северной Исландии. Месяц назад победу уверенно одержал коллектив Винченцо Монтеллы, но на сей раз все может сложиться иначе.

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Лига Наций. Группа B4. Четвертый тур

14 октября. 21:45. Рейкьявик. "Лаугардалсвеллур".

Исландия - Турция

Главный арбитр: Дамьян Сильвесчак (Польша)

Трансляция: MEGOGO Футбол 5

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Трансляція матчу Ісландія - Туреччина
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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