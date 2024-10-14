Исландия - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лидер своей группы - сборная Турции - отправится проверить свои силы в северной Исландии. Месяц назад победу уверенно одержал коллектив Винченцо Монтеллы, но на сей раз все может сложиться иначе.

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Лига Наций. Группа B4. Четвертый тур

14 октября. 21:45. Рейкьявик. "Лаугардалсвеллур".

Исландия - Турция

Главный арбитр: Дамьян Сильвесчак (Польша)



Трансляция: MEGOGO Футбол 5