Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Босния и Герцеговина - Венгрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Босния и Герцеговина - Венгрия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.10.24 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 4-м туре Лиги наций Босния и Герцеговина сыграет против Венгрии. Возможно сейчас кто-то удивится, но это поединок из Лиги А. Обе команды являются андердогами в группе с Германией и Нидерландами, поэтому очный поединок является хорошей возможностью одержать победу. Босния и Герцеговина никогда в истории не побеждала Венгрию. Сойдутся ли звезды сейчас?
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига наций, 4-й тур
Дивизион A, Группа 3
14.10.2024. Билино Поле, Зеница
Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
Босния и Герцеговина - Венгрия. 21:45
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 6
Популярное сейчас
- Снова без двух игроков. Заявка сборной Украины на матч с Чехией
- Довбик пропустил тренировку сборной, Армения уволила Петракова. Главные новости за 13 октября
- Заховайло: У нас "шоу лилипутов" в сборной. Почти каждый игрок метр с кепкой… Рассчитывают всех перебегать, а не выходит
- Украина – Грузия 1:0. Видео гола и обзор матча
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу