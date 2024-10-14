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Босния и Герцеговина - Венгрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Босния и Герцеговина - Венгрия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.10.24 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Босния и Герцеговина - Венгрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В 4-м туре Лиги наций Босния и Герцеговина сыграет против Венгрии. Возможно сейчас кто-то удивится, но это поединок из Лиги А. Обе команды являются андердогами в группе с Германией и Нидерландами, поэтому очный поединок является хорошей возможностью одержать победу. Босния и Герцеговина никогда в истории не побеждала Венгрию. Сойдутся ли звезды сейчас?

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Лига наций, 4-й тур

Дивизион A, Группа 3

14.10.2024. Билино Поле, Зеница

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Босния и Герцеговина - Венгрия. 21:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 6

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Трансляція матчу Боснія і Герцеговина - Угорщина
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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