Уэльс - Черногория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

В этой паре "драконы" являются фаворатима сегодняшнего матча. Уэльс в первом круге переиграл на выезде Черногорию благодаря быстрым голам Киффера Мура и Гарри Уилсона. Кроме того, подопечные Крейга Беллами на прошлой неделе упустили важную победу над исландцами, сыграв с ними вничью (2:2). Поэтому стоит ожидать, что валлийцы попытаются реабилитироваться за такой результат перед собственными болельщиками. Впрочем, легкой прогулки Черногория не обещает, поскольку туркам едва удалось найти ключи от ворот балканской сборной несколько дней назад.

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Лига наций. Лига В. 4-я группа. 4-й тур

14 октября, 21:45. Кардифф. "Кардифф Сити Стэдиум"

Арбитр: Филип Глова (Словакия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 7