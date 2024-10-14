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Нагельсман ответил на вопрос о своем будущем в сборной Германии

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Неопределенность

Нагельсман ответил на вопрос о своем будущем в сборной Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер национальной команды Германии Юлиан Нагельсман оценил свой первый год работы и высказался о своем будущем.

"Когда вы начинаете работу, у вас есть определенная уверенность. Мы хорошо отыграли на Евро и многого добились с футбольной точки зрения.

Пока не знаю, продолжим ли мы сотрудничество после 2026 года. Я чувствую себя очень комфортно на этой работе", - цитирует специалиста Bayern&Germany.

Напомним, Нагельсман работает со сборной Германии с сентября 2023 года. Под его руководством "Бундестим" дошла до четвертьфинала чемпионата Европы-2024, уступив Испании.

14 октября Германия сыграет с Нидерландами в рамкаъ Лиги наций.

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Германия Юлиан Нагельсманн тренер
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Источник:
Bayern&Germany
Опубликовал: Александр Бураков
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