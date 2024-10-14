Нагельсман ответил на вопрос о своем будущем в сборной Германии

Главный тренер национальной команды Германии Юлиан Нагельсман оценил свой первый год работы и высказался о своем будущем.

"Когда вы начинаете работу, у вас есть определенная уверенность. Мы хорошо отыграли на Евро и многого добились с футбольной точки зрения.

Пока не знаю, продолжим ли мы сотрудничество после 2026 года. Я чувствую себя очень комфортно на этой работе", - цитирует специалиста Bayern&Germany.