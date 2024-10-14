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Нагельсман ответил на вопрос о своем будущем в сборной Германии
Неопределенность
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер национальной команды Германии Юлиан Нагельсман оценил свой первый год работы и высказался о своем будущем.
"Когда вы начинаете работу, у вас есть определенная уверенность. Мы хорошо отыграли на Евро и многого добились с футбольной точки зрения.
Пока не знаю, продолжим ли мы сотрудничество после 2026 года. Я чувствую себя очень комфортно на этой работе", - цитирует специалиста Bayern&Germany.
Напомним, Нагельсман работает со сборной Германии с сентября 2023 года. Под его руководством "Бундестим" дошла до четвертьфинала чемпионата Европы-2024, уступив Испании.
14 октября Германия сыграет с Нидерландами в рамкаъ Лиги наций.
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