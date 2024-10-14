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На матче Лиги наций между сборными Италии и Израиля будут усилены меры безопасности

Лига наций УЕФА

Поединок посетят около 12 000 зрителей

На матче Лиги наций между сборными Италии и Израиля будут усилены меры безопасности

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Image Photo Agency

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На матче Лиги наций между сборными Италии и Израиля, который состоится на стадионе "Фриули", будут усилены меры безопасности.

Поединок посетят около 12 000 зрителей, что значительно меньше обычной вместимости стадиона. Все это из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Власти Удине ввели дополнительные меры безопасности в городе и его окрестностях. В частности, вокруг стадиона будет создана красная зона, доступ к которой ограничен для общественности за 48 часов до начала матча. Итальянские СМИ предполагают, что это связано с антитеррористическими мерами.

Также для безопасности на матче Италия - Израиль будут присутствовать около 1000 сотрудников правоохранительных органов.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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