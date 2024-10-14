Шотландия – Португалия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

За последние 15 матчей Шотландия победила только однажды, произошло это против Гибралтара. То есть форма команды катастрофически ужасная и она продолжается и в Лиге Наций. Они проиграли каждый из своих первых трех матчей группы.

Теперь они у себя дома будут принимать Португалию, которой уже уступили на выезде. Найдет ли Стив Кларк какой-то рецепт, который принесет "тартановой армии" хотя бы ничью, не говоря уже о победе?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 15 октября.

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