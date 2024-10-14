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Шотландия – Португалия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Есть ли у Стива Кларка какой-то план?

Шотландия – Португалия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

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За последние 15 матчей Шотландия победила только однажды, произошло это против Гибралтара. То есть форма команды катастрофически ужасная и она продолжается и в Лиге Наций. Они проиграли каждый из своих первых трех матчей группы.

Теперь они у себя дома будут принимать Португалию, которой уже уступили на выезде. Найдет ли Стив Кларк какой-то рецепт, который принесет "тартановой армии" хотя бы ничью, не говоря уже о победе?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 15 октября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.

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Трансляция матча Шотландия — Португалия
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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