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Шотландия – Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

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Криштиану Роналду на пути к 1000

Шотландия – Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Уже давно не является секретом, что Криштиану Роналду хочет достичь отметки в 1000 забитых голов за карьеру. Наверное, пока он не дойдет до этого результата, то бутсы на гвоздь вешать не будет. Матч против Шотландии является просто очередным шансом для португальца приблизиться к цели. Интересно, получится ли это.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 15 октября.

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Лига Наций. Лига А. Группа 1. Четвертый тур

15 октября. 21:45. Глазго. "Хэмпден Парк"

Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)

Трансляция: Megogo Football 2

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Назар Черковский
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