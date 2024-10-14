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Германия - Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Германия - Нидерланды: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.10.24 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
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Очень громкий по вывеске матч, одна из лучших вывесок октябрьского окна сборных. Германия против Нидерландов – это одна из разновидностей европейской классики. Игра сборных группы 3 Дивизиона А Лиги наций. Германия занимает первую строчку в турнирной таблице с семью очками, Нидерланды идут следом, имея на два пункта меньше. Еще одна изюминка этой игры – борьба за лидерство.
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Лига наций, 4-й тур
Дивизион A, Группа 3
14.10.2024. Альянц Арена, Мюнхен
Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)
Германия - Нидерланды. 21:45
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 3
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