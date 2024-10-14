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Германия - Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Германия - Нидерланды: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.10.24 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Германия - Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Очень громкий по вывеске матч, одна из лучших вывесок октябрьского окна сборных. Германия против Нидерландов – это одна из разновидностей европейской классики. Игра сборных группы 3 Дивизиона А Лиги наций. Германия занимает первую строчку в турнирной таблице с семью очками, Нидерланды идут следом, имея на два пункта меньше. Еще одна изюминка этой игры – борьба за лидерство.

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Лига наций, 4-й тур

Дивизион A, Группа 3

14.10.2024. Альянц Арена, Мюнхен

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Германия - Нидерланды. 21:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 3

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Трансляція матчу Німеччина - Нідерланди
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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