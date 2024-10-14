Германия - Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Очень громкий по вывеске матч, одна из лучших вывесок октябрьского окна сборных. Германия против Нидерландов – это одна из разновидностей европейской классики. Игра сборных группы 3 Дивизиона А Лиги наций. Германия занимает первую строчку в турнирной таблице с семью очками, Нидерланды идут следом, имея на два пункта меньше. Еще одна изюминка этой игры – борьба за лидерство.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига наций, 4-й тур

Дивизион A, Группа 3

14.10.2024. Альянц Арена, Мюнхен

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Германия - Нидерланды. 21:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 3