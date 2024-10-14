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"Это большая потеря", - Коди Гакпо об дисквалификации Ван Дейка в сборной Нидерландов

Лига наций УЕФА

Капитан сборной Нидерландов не поможет своей команде

"Это большая потеря", - Коди Гакпо об дисквалификации Ван Дейка в сборной Нидерландов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Коди Гакпо на пресс-конференции сказал, что дисквалификация Ван Дейка – большая потеря для сборной.

Все знают, какое влияние он оказывает на нас и соперника, это большая потеря. Но есть и другие очень хорошие игроки, которые могут взять на себя его роль, - сказал Гакпо.

Капитан сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк получил две жёлтые карточки в матче против сборной Венгрии. Защитнику хватило две минуты, чтобы получить удаление. Игрок вернулся в "Ливерпуль".

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Сборная Нидерландов сыграет сегодня со сборной Германии. Матч начнётся в 21:45. Прямую трансляцию смотрите на нашем сайте.

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Национальная сборная Нидерландов Вирджил ван Дейк
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Источник:
VoetbalPrimeur
Опубликовал: Владислав Прийменко
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