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"Это большая потеря", - Коди Гакпо об дисквалификации Ван Дейка в сборной Нидерландов
Капитан сборной Нидерландов не поможет своей команде
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Коди Гакпо на пресс-конференции сказал, что дисквалификация Ван Дейка – большая потеря для сборной.
Все знают, какое влияние он оказывает на нас и соперника, это большая потеря. Но есть и другие очень хорошие игроки, которые могут взять на себя его роль, - сказал Гакпо.
Капитан сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк получил две жёлтые карточки в матче против сборной Венгрии. Защитнику хватило две минуты, чтобы получить удаление. Игрок вернулся в "Ливерпуль".
Сборная Нидерландов сыграет сегодня со сборной Германии. Матч начнётся в 21:45. Прямую трансляцию смотрите на нашем сайте.
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