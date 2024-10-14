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Спаллетти - о матче против Израиля: Я не буду сильно менять состав команды

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Специалист выступил на пресс-конференции

Спаллетти - о матче против Израиля: Я не буду сильно менять состав команды

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о матче против Израиля в рамках четвертого тура Лиги Наций.

"После матча с Бельгией я увидел на лицах ребят то настроение, которое хотел видеть.

Я не буду очень менять состав команды на матч против Израиля, потому что все игроки уже восстановились. Нам нужен баланс, и я снова буду доверять тем же футболистам, даже если те, кто играл меньше, также доказывают, что они могут быть в стартовом составе", - сказал специалист.

Напомним, что матч Италия - Израиль состоится 14 октября в 21:45 по киевскому времени.

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Израиль Лучано Спаллетти Лига Наций
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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