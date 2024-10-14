Спаллетти - о матче против Израиля: Я не буду сильно менять состав команды

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о матче против Израиля в рамках четвертого тура Лиги Наций.

"После матча с Бельгией я увидел на лицах ребят то настроение, которое хотел видеть.

Я не буду очень менять состав команды на матч против Израиля, потому что все игроки уже восстановились. Нам нужен баланс, и я снова буду доверять тем же футболистам, даже если те, кто играл меньше, также доказывают, что они могут быть в стартовом составе", - сказал специалист.