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Спаллетти - о матче против Израиля: Я не буду сильно менять состав команды
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о матче против Израиля в рамках четвертого тура Лиги Наций.
"После матча с Бельгией я увидел на лицах ребят то настроение, которое хотел видеть.
Я не буду очень менять состав команды на матч против Израиля, потому что все игроки уже восстановились. Нам нужен баланс, и я снова буду доверять тем же футболистам, даже если те, кто играл меньше, также доказывают, что они могут быть в стартовом составе", - сказал специалист.
Напомним, что матч Италия - Израиль состоится 14 октября в 21:45 по киевскому времени.
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