Президент Сербии Александар Вучич в матче Лиги наций Сербия – Швейцария (2:0), который состоялся в субботу, 12 октября, развернул объединенный флаг Сербии и России.

Об этом сообщил лидер оппозиционной сербской Республиканской партии Никола Сандулович. Он также осудил действия Вучича.

"Я не знаю, что еще нужно сделать сербскому диктатору Александару Вучичу, чтобы Европа и Америка поняли, что он играет с ними в своей бесконечной лжи и обещаниях, которые он им дает, таким образом выигрывая время для окончательной разборки с ними. Он был, остался и навсегда останется русским приспешником и их верным пособником.

На футбольном матче между Сербией и Швейцарией в компании агента Путина Милорада Додика Александар Вучич вынул из кармана и развернул объединенный флаг Сербии и России.

Четкое сообщение населению Сербии о том, как интерпретировать его последние политические шаги: "Мы были и будем союзниками России, особенно сейчас, когда мы пытаемся быть троянским конем России на Западе".

Запад до сих пор не понимает глубины российского влияния в Сербии и того, что формальные решения ничего не значат для политики, глубоко синхронизированной с Кремлем.

Все последние политические шаги (закупка самолетов Rafal, "Европейские послания", литий…) согласовываются с Москвой. Вице-президенты сербского правительства имели длительные встречи с высшим руководством России (Путин, Решетников, Шойгу, Денис Мантуров) перед каждым "прозападным" политическим решением и сообщением Александара Вучича.

Теперь, после встреч с американской администрацией, Вучич размахивает российским флагом с сообщением: "Вы никогда не увидите меня, размахивающего европейским или американским флагом", - написал Сандулович в твиттере.