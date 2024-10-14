Тедеско - о матче против Франции: Победа сегодня была бы фантастикой

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско поделился своими ожиданиями от матча четвертого тура Лиги наций против Франции.

"Победа сегодня была бы фантастикой. Даже ничья сегодня была бы хорошей возможностью, и мы хотим ее использовать. Дальше мы будем играть против Израиля и дома против Италии. Я верю в нас", - сказал специалист.