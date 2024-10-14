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Тедеско - о матче против Франции: Победа сегодня была бы фантастикой

Лига наций УЕФА

Специалист поделился своими мыслями

Тедеско - о матче против Франции: Победа сегодня была бы фантастикой

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско поделился своими ожиданиями от матча четвертого тура Лиги наций против Франции.

"Победа сегодня была бы фантастикой. Даже ничья сегодня была бы хорошей возможностью, и мы хотим ее использовать. Дальше мы будем играть против Израиля и дома против Италии. Я верю в нас", - сказал специалист.

Напомним, что матч Бельгия - Франция состоится 14 октября. Старт - в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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