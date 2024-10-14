Польша - Хорватия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Очень интересный матч состоится в последний день октябрьского окна сборных. Польша примет Хорватию. Обе сборные сейчас переживают не лучшие времена, но обе имеют харизму, амбиции и качество. Обе наполнены звездными футболистами в составе. Футбол обещает быть не скучным.

Матч четвертого тура Лиги наций в Дивизионе А (группа 1) состоится во вторник, 15-го октября, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно будет на канале MEGOGO Футбол 4.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Польща - Хорватія Смотреть трансляцию

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