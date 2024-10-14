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Польша - Хорватия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Польща - Хорватия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15 октября ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Польша - Хорватия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Очень интересный матч состоится в последний день октябрьского окна сборных. Польша примет Хорватию. Обе сборные сейчас переживают не лучшие времена, но обе имеют харизму, амбиции и качество. Обе наполнены звездными футболистами в составе. Футбол обещает быть не скучным.

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Матч четвертого тура Лиги наций в Дивизионе А (группа 1) состоится во вторник, 15-го октября, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно будет на канале MEGOGO Футбол 4.

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Трансляція матчу Польща - Хорватія
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол. Она будет доступна в матч-центре нашего сайта >>>

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Источник:
https://www.ua-football.com/ua
Опубликовал: Игорь Семйон
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