Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига Наций. Грузия – Албания 0:1. Кварацхелия и компания снова проигрывают
Теперь подопечные Саньйоля рискуют потерять лидерство в квартете
Gerorgia GFF on X
Лига Наций. Лига В. Группа 1, четвертый тур
Стадион: "Садион имени Михаила Месхи" (Тбилиси)
Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды)
Грузия — Албания 0:1
Гол: Асллани (48)
Грузия: Мамардашвили — Какабадзе, Кашия, Двали, Лочошвили (Цитаишвили, 81) — Китеишвили — Давиташвили (Шенгелия, 90+5), Микаутадзе, Чакветадзе, Кварацхелия — Зивзивадзе
Албания: Стракоша — Балью, Исмаили, Аети, Митай — Асслани, Рамадани — Байрами (Сефери, 77) — Асани, Туке (Даку, 48), Лачи
Предупреждения: Двали (76) — Байрами (77), Митай (90+2), Лачи (90+4)
Популярное сейчас
- Украина - Чехия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.10.2024
- Анатолий Чанцев: Читал про Мудрика, говорят, что футбольный интеллект у него очень слаб
- Снова без двух игроков. Заявка сборной Украины на матч с Чехией
- Украина - Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
Комментарии 2