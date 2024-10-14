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Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Наций. Грузия – Албания 0:1. Кварацхелия и компания снова проигрывают

Лига наций УЕФА

Теперь подопечные Саньйоля рискуют потерять лидерство в квартете

Лига Наций. Грузия – Албания 0:1. Кварацхелия и компания снова проигрывают

Gerorgia GFF on X

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Наций. Лига В. Группа 1, четвертый тур

Стадион: "Садион имени Михаила Месхи" (Тбилиси)

Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды)

Грузия — Албания 0:1

Гол: Асллани (48)

Грузия: Мамардашвили — Какабадзе, Кашия, Двали, Лочошвили (Цитаишвили, 81) — Китеишвили — Давиташвили (Шенгелия, 90+5), Микаутадзе, Чакветадзе, Кварацхелия — Зивзивадзе

Албания: Стракоша — Балью, Исмаили, Аети, Митай — Асслани, Рамадани — Байрами (Сефери, 77) — Асани, Туке (Даку, 48), Лачи

Предупреждения: Двали (76) — Байрами (77), Митай (90+2), Лачи (90+4)

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Комментарии
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Karamba911 (Львів)
14.10.2024 в 20:56
Знов поле?Наказали вискочок
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Комментарии 2
Karamba911 (Львів)
14.10.2024 в 20:56
Знов поле?Наказали вискочок
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1
0
efim423 (odessa)
14.10.2024 в 20:58
как они ныли в каментах в соцсетях , что мы нечестно победили
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