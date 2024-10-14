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Лига Наций. Азербайджан – Словакия 1:3. Только после красной стало легче
Словакия показала характер
Getty Images/Global Images Ukraine
Азербайджан, проводя середину второго тайма в меньшинстве проиграл Словакии в матче "Лиги Наций".
В первом тайме команды обменялись голами. Правда, сборная Азербайджана забила 2 гола и один из них в свои ворота. Первый тайм закончился ничьей.
Во втором тайме игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели получил вторую жёлтую карточку и ушёл с поля. Гости стали активнее играть. Лукас Хараслин на 75 минуте дальним ударом оформил гол в ворота сборной Азербайджана. Ближе к концу тайма Словакия поставила точку в поединке забив третий гол.
В турнирной таблице Словакия занимает второе место с 7 очками. Азербайджан не набрал очков и замыкает таблицу.
Лига Наций. 4 тур. Группа С1.
Азербайджан 1 – 3 Словакия
Голы: Байрамов (38) - Мамедов (автогол, 15), Хараслин (75), Дюриш (87)
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