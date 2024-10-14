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Сборную Беларуси могут не пустить в Британию на матч ЛН против Северной Ирландии

Лига наций УЕФА
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Матч в Белфасте под угрозой срыва

Сборную Беларуси могут не пустить в Британию на матч ЛН против Северной Ирландии

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Выездной матч Лиги наций сборной Беларуси против Северной Ирландии может не состояться из-за санкций Великобритании за помощь России в войне против Украины.

По информации BBC, до сих пор остается неизвестным, получат ли футболисты и персонал белорусской сборной визы, чтобы принять участие в матче, проведение которого запланировано на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте во вторник, 15 октября.

Также главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил накануне игры против команды Болгарии сообщил, что существует неопределенность по поводу места возможного проведения матча против Беларуси.

Первая игра между командами прошла в венгерском городе Залаэгерсег на стадионе ZTE-Arena без болельщиков, так как УЕФА запрещает Беларуси играть матчи под своей эгидой на территории страны.

Беларусь лидирует в своей группе Лиги наций с 5 очками, у Северной Ирландии 4 пункта.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Михаил Черныш
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