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Сборную Беларуси могут не пустить в Британию на матч ЛН против Северной Ирландии
Матч в Белфасте под угрозой срыва
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Выездной матч
По информации BBC, до сих пор остается неизвестным, получат ли футболисты и персонал белорусской сборной визы, чтобы принять участие в матче, проведение которого запланировано на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте во вторник, 15 октября.
Также главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил накануне игры против команды Болгарии сообщил, что существует неопределенность по поводу места возможного проведения матча против Беларуси.
Первая игра между командами прошла в венгерском городе Залаэгерсег на стадионе ZTE-Arena без болельщиков, так как УЕФА запрещает Беларуси играть матчи под своей эгидой на территории страны.
Беларусь лидирует в своей группе Лиги наций с 5 очками, у Северной Ирландии 4 пункта.
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