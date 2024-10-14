Испания - Сербия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Испания лидирует в своей группе и серьезно претендует на выход в плей-офф. Это и неудивительно, ведь сейчас "Фурия Роха" – абсолютный доминатор в мире футбола. Сможет ли ее остановить Сербия? После трех матчей эта сборная имеет четыре очка и еще не выпала из борьбы за топ-2. Поэтому сербы точно будут мотивированными.

Матч четвертого тура Лиги наций в Дивизионе А (группа 4) состоится во вторник, 15-го октября, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно будет на канале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Іспанія - Сербія Смотреть трансляцию

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