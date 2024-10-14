Лига наций. Босния и Герцеговина - Венгрия 0:2. Качества Собослая сделали результат

Лига наций. 4 тур

14.10.2024. Билино Поле (Зеница)

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Босния и Герцеговина - Венгрия 0:2

Босния и Герцеговина: Василь, Газибегович (Омерович 46), Катич, Бичакчич, Колашинац, Байрактарович, Тахирович (Шарич 79), Гигович (Хусейнбашич 65), Бурнич (Табакович 65), Хайрадинович (Башич 79), Джеко

Венгрия: Дибус, Ботка, Орбан, Фиола, Болла (Гера 68), Никичер, Шафер (Надь А 86), Надь Ж. (Суч 86), Шаллай (Газдаг 68), Собослай, Варга (Адам 78)

Предупреждения: Катич 24, Колашинац 60, Хусейнбашич 74 - Фиола 87

Голы: Собослай 38, 50 (пен)

Босния и Герцеговина, вместе с Венгрией, выступают в высшем дивизионе Лиги наций. Конечно, играется им не просто - соперники очень мощные. Поэтому очная битва является отличной возможностью заработать победу.

Матч начался с мгновенной опасности у ворот Венгрии. Газибегович продрался к голкиперу соперника и пробил с хорошей позиции - мяч покатился мимо ворот. В общем хозяева первые минуты забрали инициативу к себе. Гости, в свою очередь, были не против такого развития событий. Создавалось впечатление, что они имели полную уверенность в своих силах и были готовы играть и первым, и вторым номером.

Первый серьезный момент венгров получился на 13-й минуте. После углового Болла решил воспользоваться выбитым мячом, с лету пробив по воротам. Рикошет от защитника лишь обострил момент, но голкипер справился. Спустя мгновения ответила Босния и Герцеговина. Тахирович вполне мог открывать счет. Однако его удар с линии штрафной площадки прошел низом возле правой стойки.

Примерно с середины тайма игра выровнялась. Суперовый момент имел Шаллай - кожаный после его выстрела пролетел в сантиметрах от правой стойки. Но не беда. Уже через минуту Собослай реализовал желаемое. Капитан Венгрии непринужденно перебросил мяч мимо вратаря и таким образом изменил цифры на табло.

Второй тайм начался для хозяев крайне неудачно. Несомненно они имели другие планы, однако многое разрушил пенальти в их ворота на 50-й минуте. Омерович сбил соперника и это одиннадцатиметровый. Его реализовал все тот же Собослай. Дубль от капитана.

В дальнейшем Венгрия решила играть полностью вторым номером. Результат был сделан, теперь оставалось его удержать. И у гостей это прекрасно удавалось. Босния и Герцеговина в этом тайме имела 74% владения мячом, 7 ударов, почти втрое больше передач соперника и т.д. Все их атаки оказались напрасными.

Проблема была в качественном завершающем ударе. Что-то действительно серьёзное создавал лишь Джеко. В двух моментах с участием капитана голкипер Дибус отыграл как положено - 2 сейва. В целом Венгрия хорошо оборонялась, а хозяевам не хватало квалифицированных футболистов, чтобы эту защиту продавить.

После октябрьских матчей венгры занимают 3-е место с 5-ю очками в активе. Столько же у вторых нидерландцев. До Германии, у которой 10 очков, добраться уже будет трудно. А у Боснии и Герцеговины всего 1 зачетный пункт и минимум шансов на положительное завершение группового этапа.