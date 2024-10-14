Швейцария - Дания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

С Испанией бороться за первое место турнирной таблицы группы 4 Дивизиона А очень тяжело. Но Швейцария сейчас имеет более приземленные приоритеты – нужно набрать хотя бы одно очко. Потому что сейчас после трех туров – ноль. А вот Дания реально может догнать и даже опередить испанцев, если те потеряют очки с Сербией.

Матч четвертого тура Лиги наций в Дивизионе А (группа 4) состоится во вторник, 15-го октября, в 21:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно будет на канале MEGOGO Футбол 3.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Швейцарія - Данія Смотреть трансляцию

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