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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций. Германия – Нидерланды 1:0. Бундестим выигрывает группу

Лига наций УЕФА

+5 для Германии за 2 тура до финиша

Лига наций. Германия – Нидерланды 1:0. Бундестим выигрывает группу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига наций. Группа А3, 4-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Германия – Нидерланды 1:0

Гол: Левелинг 64

Германия: Бауманн – Миттельштедт, Шлоттербек, Рюдигер, Киммих – Павлович (Шаде, 77), Штиллер (Антон, 82) – Левелинг (Гозенс, 87), Виртц (Андрих, 46), Гнабри – Кляйндинст (Буркардт, 82)

Нидерланды: Вербрюгген – Хато, ван де Вен, де Врей, Дюмфрис – Тимбер (Виффер, 46), Гравенберх (Гертрюйда, 80) – Симонс, Рейндерс (Мален, 46), Гакпо (Фримпонг, 65) – Бробби (Зиркзее, 75)

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