Лига наций УЕФА
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Лига наций. Германия – Нидерланды 1:0. Бундестим выигрывает группу
+5 для Германии за 2 тура до финиша
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига наций. Группа А3, 4-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Германия – Нидерланды 1:0
Гол: Левелинг 64
Германия: Бауманн – Миттельштедт, Шлоттербек, Рюдигер, Киммих – Павлович (Шаде, 77), Штиллер (Антон, 82) – Левелинг (Гозенс, 87), Виртц (Андрих, 46), Гнабри – Кляйндинст (Буркардт, 82)
Нидерланды: Вербрюгген – Хато, ван де Вен, де Врей, Дюмфрис – Тимбер (Виффер, 46), Гравенберх (Гертрюйда, 80) – Симонс, Рейндерс (Мален, 46), Гакпо (Фримпонг, 65) – Бробби (Зиркзее, 75)
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