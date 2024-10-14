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ЛН. Италия - Израиль 4:1. На классе
"Адзурри" позволяли сопернику освобождаться, но в итоге добивали
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Лига Наций. Группа А2. Четвертый тур
Удине. "Блюэнерджи Арена"
Италия - Израиль 4:1
Голы: Ретеги 41 (пен.), Ди Лоренцо 54, 79, Фраттези 72 - Абу Фани 66
Италия: Викарио, Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори, Камбиазо, Тонали, Фаджоли (С. Риччи 46), Фраттези (Буонджорно 87), Димарко (Удоджи 74), Распадори (Мальдини 74), Ретеги (Лукка 84)
Израиль: Глазер, Файнгольд, Нахмиас, Бальтакса, Абада (Барибо 75), Каниковски (Джабер 46), Абу Фани, Дор Перец (Сафури 81), Хазиза (Гроппер 64), Глух, Мадмон (Халайли 64)
Предупреждения: Камбиазо 66
Главный арбитр: Рикардо Де Бургос (Испания)
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