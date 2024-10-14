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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛН. Италия - Израиль 4:1. На классе

Лига наций УЕФА

"Адзурри" позволяли сопернику освобождаться, но в итоге добивали

ЛН. Италия - Израиль 4:1. На классе

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Наций. Группа А2. Четвертый тур

Удине. "Блюэнерджи Арена"

Италия - Израиль 4:1

Голы: Ретеги 41 (пен.), Ди Лоренцо 54, 79, Фраттези 72 - Абу Фани 66

Италия: Викарио, Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори, Камбиазо, Тонали, Фаджоли (С. Риччи 46), Фраттези (Буонджорно 87), Димарко (Удоджи 74), Распадори (Мальдини 74), Ретеги (Лукка 84)

Израиль: Глазер, Файнгольд, Нахмиас, Бальтакса, Абада (Барибо 75), Каниковски (Джабер 46), Абу Фани, Дор Перец (Сафури 81), Хазиза (Гроппер 64), Глух, Мадмон (Халайли 64)

Предупреждения: Камбиазо 66

Главный арбитр: Рикардо Де Бургос (Испания)

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