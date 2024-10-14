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SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком сборной Украины в матче против Чехии
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фото из соцсетей
14 октября сборная Украины сыграла против Чехии в рамках четвертого тура Лиги наций в группе В1.
Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore и WhoScored стал Анатолий Трубин. Он получил 7.7 и 7.2 соответственно.
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За все игровое время Трубин пропустил 1 мяч, сделал 6 сейвов, отдал 72% точных передач и в целом сделал 44 касания к мячу.
Самую низкую оценку от Sofascore в нашей сборной получил Николай Шапаренко и Алексей Гуцуляк, а WhoScored поставил минимум Гуцуляку - 5.8.
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