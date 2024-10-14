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SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком сборной Украины в матче против Чехии

Лига наций УЕФА

Оценки за матч

SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком сборной Украины в матче против Чехии

фото из соцсетей

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

14 октября сборная Украины сыграла против Чехии в рамках четвертого тура Лиги наций в группе В1.

Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore и WhoScored стал Анатолий Трубин. Он получил 7.7 и 7.2 соответственно.

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За все игровое время Трубин пропустил 1 мяч, сделал 6 сейвов, отдал 72% точных передач и в целом сделал 44 касания к мячу.

Самую низкую оценку от Sofascore в нашей сборной получил Николай Шапаренко и Алексей Гуцуляк, а WhoScored поставил минимум Гуцуляку - 5.8.

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SofaScore и WhoScored определились с лучшим игроком сборной Украины в матче против Чехии - изображение 2
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