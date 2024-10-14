Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига Наций. Эстония - Швеция 0:3. Вратарь спас от крупного поражения
Группа С1
X: ifaisal
В матче "Лиги Наций" Швеция оказалась сильнее Эстонии.
В первом тайме Швеция сразу показала своё преимущество. Гости нанесли 5 ударов в створ ворот два из которых были голами. Дублем отметился Себастьян Нанаси. Эстония ударила однажды и мимо ворот. Команды ушли на перерыв.
Во втором тайме Швеция не останавливалась. Снова 5 ударов в створ, только на этот раз голом оказался один. Виктор Дьёкереш забил на 66 минуте и сделал счёт разгромным.
Вратарь сборной Эстонии в матче сделал 7 сейвов. Если бы не эти сейвы – остаётся догадываться, каким бы разгромным был счёт на табло.
Швеция лидирует в группе с 10 очками, Эстония занимает 3 место.
Лига Наций. 4 тур. Группа С1.
Эстония 0 – 3 Швеция
Голы: Нанаси (29, 37), Дьёкереш (66)
Популярное сейчас
- Лига Наций. Грузия – Албания 0:1. Месть от албанцев
- В одном из клубов УПЛ - скандал. СМИ пишут, что тренер выгнал игрока
- Определились комментаторы матча сборной Украины против Чехии
- Снова без двух игроков. Заявка сборной Украины на матч с Чехией
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine