Лига Наций. Эстония - Швеция 0:3. Вратарь спас от крупного поражения

В матче "Лиги Наций" Швеция оказалась сильнее Эстонии.

В первом тайме Швеция сразу показала своё преимущество. Гости нанесли 5 ударов в створ ворот два из которых были голами. Дублем отметился Себастьян Нанаси. Эстония ударила однажды и мимо ворот. Команды ушли на перерыв.

Во втором тайме Швеция не останавливалась. Снова 5 ударов в створ, только на этот раз голом оказался один. Виктор Дьёкереш забил на 66 минуте и сделал счёт разгромным.

Вратарь сборной Эстонии в матче сделал 7 сейвов. Если бы не эти сейвы – остаётся догадываться, каким бы разгромным был счёт на табло.

Швеция лидирует в группе с 10 очками, Эстония занимает 3 место.

Лига Наций. 4 тур. Группа С1.

Эстония 0 – 3 Швеция

Голы: Нанаси (29, 37), Дьёкереш (66)