Лига наций. Бельгия — Франция 1:2. Триллер с удалением, двумя пенальти и отмененным голом

Бельгия и Франция играют между собой уже 120 лет, и сегодня матч в очередной раз не подвел — было интересно.

Мбаппе, де Брюйне и Лукаку не играли, но не беда. Темп взяли высокий, Бельгия поперла вперед первой, и Троссар с Опенда имели удобные шансы на старте, но нет.

Давление, однако, не спадало, и по итогу привело к пенальти — Салиба привез, а Тилеманс пробил выше ворот.

Естественно, французы наказали — это же топ-уровень. Ближе к перерыву уже Фаэс рукой сыграл в штрафной, к мячу подошел Коло Муани и показал, что его сеансы в психолога не прошли бесследно. Четкое исполнение.

А что Бельгия? А словно и не заметила — дальше бежала вперед, и в последней атаке тайма таки забила. Сперва арбитр зафиксировал офсайд, но ВАР показал, что Опенда замыкал навес абсолютно чисто.

5 - La France a encaissé au moins un but lors de ses 5 derniers matches à l'extérieur, sa plus longue série du genre depuis novembre 2007-octobre 2008 (5 matches également). Fragile. #BELFRA pic.twitter.com/48XIMLzxul — OptaJean (@OptaJean) October 14, 2024

Само собой, во второй половине зрители хотели продолжения банкета. Увидели ли? Ну, как сказать.

Франция так точно не разочаровала. Сперва опасно пробил Дембеле; потом Коне вообще поразил ворота, но ВАР увидел игру рукой в развитии атаки. Не беда! "Ле Бле" еще поджали — и Коло Муани оформил дубль, замкнув подачу Диня.

Наверное, Дешам бы хотел, чтобы команда после этого успокоилась и ждала свистка, но эти парни молодые, задорные, они продолжали атаковать и однажды угодили "в плен". Бельгия в три паса съела прессинг, вывела Тилеманса на ворота, и Чуамени пришлось фолить на красную. Это превратило эндшпиль в испытание для Франции.

1 - Aurélien Tchouaméni est le 1er joueur de l'équipe de France exclu depuis Jules Koundé en septembre 2021 (v Bosnie), et le 1er en tant que capitaine au coup d'envoi depuis Zinedine Zidane en finale du Mondial 2006. Douloureux. pic.twitter.com/0URIj0S8DV — OptaJean (@OptaJean) October 14, 2024

Выдержала ли она его? Ну, счет на табло, поэтому — да.

В таблице у "Ле Бле" теперь 9 очков — на 1 меньше, чем у Италии. У Бельгии же всего 4 очка; ниже только Израиль с 0.

4-й тур Лиги наций. Брюссель. Стадион им. Короля Бодуэна

Бельгия — Франция — 1:2

Голы: Опенда, 45+3 — Коло Муани, 35 (с пенальти), 62

Бельгия: Кастеелс — Дебаст, Фаэс, Теат, Кастань (де Куйпер, 67) — Мангаля (Вранкс, 67) — Доку, де Кетеларе (Лукебакьо, 81), Тилеманс (Энгельс, 81), Троссар — Опенда

Франция: Меньян — Кунде, Конате, Салиба, Динь — Коне, Чуамени, Гендузи (Камавинга, 74) — Дембеле (Фофана, 80), Коло Муани (Тюрам, 90+3), Барколя (Нкунку, 74)

Предупреждения: Мангаля, 29, Фаэс, 53, де Кетеларе, 56 — Динь, 7, Салиба, 22, Чуамени, 24, Конате, 45, Меньян, 78

Удаление: Чуамени, 76