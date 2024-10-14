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Лига наций: Сборная Турции побеждает Исландию, а Уэльс минимально обыграл Черногорию

Лига наций УЕФА
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Матчи в группе В4

Лига наций: Сборная Турции побеждает Исландию, а Уэльс минимально обыграл Черногорию

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 октября, одновременно стартовали два матча Лиги наций в группе В4 - Исландия - Турция и Уэльс - Черногория.

Исландцы в первом тайме на третьей минуте поединка забили мяч в ворота соперников. Сразу после перерыва турки могли отыграться, но Чалханоглу не реализовал пенальти. Однако на экваторе второго тайма сборная Турции сравнивает счет, а уже на 67-й минуте турки вырываются вперед, реализовав одиннадцатиметровый. Сборная Исландии вскоре отыграла мяч, но их соперники до финального свистка успели удвоить свое преимущество.

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Тем временем Уэльс обыграл Черногорию -1:0. Счет матча был открыт на 36-й минуте игры - Уилсон забил пенальти.

Лига наций. Группа В4
Исландия - Турция 2:4
Голы: Оскарссон 3', Гудйонсен 83' - Кахведжи 62' Чалханоглу (П) 67', Гюлер 88', Актюркоглу 90+5

Лига наций. Группа В4
Уэльс - Черногория 1:0
Гол: Уилсон (П) 36'

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