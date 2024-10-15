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Гашек: Назначение таких 11-метровых вредит футболу. Иногда казалось, что заслуживали на победу

Лига наций УЕФА

Наставник команды негативно оценил решение арбитра на счёт пенальти

Гашек: Назначение таких 11-метровых вредит футболу. Иногда казалось, что заслуживали на победу

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал события матча 4-го тура группового раунда Лиги наций-2024/25 в Дивизионе В.

“Я думаю, что ничья – справедливый результат матча. Хотя нам иногда казалось, что мы заслуживали победу. Трудный поединок, очень интенсивный, думаю, мы заслужили один пункт, учитывая, что мы играли с фаворитом. Пенальти? Пока я видел только фото. Думаю, назначение таких 11-метровых вредит футболу”, – отметил тренер.

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1 дополнительный балл и поражение Грузии позволили Чехии единолично возглавить группу В1 (7 баллов).

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Иван Гашек Национальная сборная Чехии
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
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