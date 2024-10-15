Гашек: Назначение таких 11-метровых вредит футболу. Иногда казалось, что заслуживали на победу

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал события матча 4-го тура группового раунда Лиги наций-2024/25 в Дивизионе В.

“Я думаю, что ничья – справедливый результат матча. Хотя нам иногда казалось, что мы заслуживали победу. Трудный поединок, очень интенсивный, думаю, мы заслужили один пункт, учитывая, что мы играли с фаворитом. Пенальти? Пока я видел только фото. Думаю, назначение таких 11-метровых вредит футболу”, – отметил тренер.